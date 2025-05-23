مسرور بارزاني يدعو وزير الخارجية الأمريكي لزيارة أربيل

شفق نيوز/ أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، مساء الجمعة، توجيه دعوة رسمية إلى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، لزيارة أربيل.

جاء ذلك، في تصريحات صحفية أعقبت اجتماعه مع روبيو، في العاصمة الأمريكية، حيث أكد أن اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي كان "ناجحاً"، مشيراً إلى أنه "وجّه دعوة رسمية له لزيارة الإقليم".

وقال بارزاني: "ناقشنا مع روبيو آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة".

ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة مسرور بارزاني الرسمية إلى واشنطن، والتي تتضمن سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية والكونغرس لتعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.