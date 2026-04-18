مسرور بارزاني يدعو واشنطن إلى حماية كوردستان ووقف الهجمات على منشآت الطاقة

دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، الولايات المتحدة إلى حماية الإقليم ووضع حد للهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الداخلية الأميركي ورئيس المجلس الوطني للطاقة في البيت الأبيض دوغ بورغوم.

وقالت حكومة إقليم كوردستان، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاتصال تناول الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الإقليم والعراق، ولا سيما في ضوء وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة، والدور الذي تؤديه الشركات الأميركية في دعم هذا القطاع الحيوي.

وأشارت إلى أن الوزير الأميركي أعرب خلال الاتصال عن تقديره لدور بارزاني ودعمه المستمر لملف الطاقة.

وأكد بارزاني، بحسب البيان، التزام إقليم كوردستان بالعمل من أجل ترسيخ السلام والازدهار في المنطقة.