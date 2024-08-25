مسرور بارزاني يدعو لإجراء انتخابات كوردستان تحت إشراف دولي وبعيدة عن التدخلات

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، إلى أن تكون العملية الانتخابية في الإقليم، تحت إشراف دولي، وبعيدة عن التدخلات والخروقات، وذلك في لقاء له مع السفير الإيطالي في العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، استقبل اليوم، سفير إيطاليا لدى العراق ماوريتزيو غريغانتي، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله".

ولفت إلى أن "الاجتماع، الذي حضره القنصل الإيطالي العام لدى الإقليم ميكيلي كاميروتا، جرى خلاله بحث آخر التطورات والمستجدات في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة عامة.

وأعرب رئيس الحكومة عن شكره وتقديره لـ"السفير الإيطالي على جهوده التي أسهمت خلال فترة عمله في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية" بحسب البيان.

من جهته، جدد السفير الإيطالي حرص بلاده على "توثيق الروابط مع إقليم كوردستان، مثمناً التنسيق والتعاون القائم بين الجهات المعنية في حكومة الإقليم والسفارة الإيطالية".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين ناقشا خلال الاجتماع الاستعدادات المتعلقة بإجراء انتخابات برلمان كوردستان"، مبيناً أن "رئيس حكومة الإقليم شدد على أهمية ضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف، وأن تكون بعيدة عن التدخلات والخروقات، وتحت إشراف دولي".

وأصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني،في شهر حزيران الماضي، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.