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مسرور بارزاني يدعو إلى عدم الإصغاء لـ"شائعات" تهدف للنيل من إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-18T16:55:07+0000
مسرور بارزاني يدعو إلى عدم الإصغاء لـ"شائعات" تهدف للنيل من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، الطلبة الجامعيين إلى عدم الإصغاء لـ"شائعات" يطلقها أشخاص (لم يسمهم) بهدف النيل من تجربة إقليم كوردستان.

وقال مسرور بارزاني في كلمة له القاها خلال حفل تخرج الدورتين 25 و26 لطلبة جامعة دهوك، إن حكومة إقليم كوردستان تولي إهتماماً كبيراً بالعملية التعليمية والتربوية من أجل مواكبة التطور والتعليم العصري.

وأضاف أن احدى اكبر الاصلاحات التي شملت مفاصل التشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم هو قطاع التربية والتعليم وهدفنا الارتقاء بمستوى هذا القطاع، مؤكدا أنه "ينبغي تربية الطلبة على حب الوطن والانسانية والتعايش وتقبل الآخر".

وحض بارزاني الطلبة الجامعيين في الإقليم على تطوير إمكانياتهم التعليمية قائلا ان الطلبة الجامعيين في كوردستان ليسوا بأقل من أقرانهم في العالم.

وخاطب بارزاني الطلبة المتخرجين قائلا: إن هناك من يبذلون الجهود في نشر الشائعات للنيل من كوردستان وتجربتها، فلا تستمعوا إلى تلك الدعايات التي يطلقها السوداويون فأنتم أصحاب هذه الأرض وأنتم من يعمرها ويطورها، مردفا بالقول إن مستقبلا مشرقا ينتظر إقليم كوردستان ونحن ماضون في تطويره و إعماره.

وحث رئيس حكومة الإقليم الطلبة الجامعيين على الإبداع في مجالاتهم التخصصية، قائلا إن حكومة الاقليم تدعم التعليم ومشاريع الطلبة والشباب المبدعين .

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