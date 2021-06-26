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مسرور بارزاني يدعو للرد على هجوم أربيل: الإدانة وحدها لا تكفي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-26T20:44:42+0000
مسرور بارزاني يدعو للرد على هجوم أربيل: الإدانة وحدها لا تكفي

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان، الى رد على الهجوم الذي استهدف اربيل بطائرات مسيرة تحمل متفجرات فجر يوم السبت.

وقال بارزاني، في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "شكراً لمن أدانوا الهجوم المروع على أربيل. لكن هذا لا يكفي"، مردفا "يجب أن يكون هناك رد على هذا العمل العدواني".

واضاف، أن " هذه الهجمات الإرهابية المستمرة من قبل الخارجين عن القانون تشكك في سلطة الحكومة الفيدرالية ومصداقيتها وتهدد أمن العراق".

وفي وقت سابق السبت، أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، بأن طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات اصطدمتا بمنزل أحد سكان قرية في أطراف أربيل ما تسبب بأضرار فيه، فيما لم تنفجر المسيَّرة الثالثة.

ولم يتم تسجيل إصابات بشرية في هجوم طائرات الدرون التي كانت تحمل عبارات "قاصم الجبارين"، "يازهراء"، "اسم الله"، على اجنحتها، وهي عبارات تستخدمها عادة فصائل عراقية مرتبطة بإيران.

وهذا أحدث هجوم يتعرض له الإقليم بواسطة الطائرات المسيّرة بعد هجوم مماثل استهدف قاعدة عسكرية تضم جنوداً أمريكيين داخل مطار أربيل الدولي في أبريل/نيسان الماضي.

كما تعرضت القاعدة العسكرية في المطار لهجوم صاروخي في فبراير/شباط الماضي، ما أدى لمقتل متعاقد أجنبي مع قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا.

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