مسرور بارزاني يدعو لضمان تسليم رواتب موظفي الإقليم أسوة بالموظفين العراقيين شهرياً دون مشكلة

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتزيو غريغانتي.

وقالت رئاسة حكومة الاقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الجانبين تبادلا خلال الاجتماع، وجهات النظر بشأن آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وإيطاليا.

كذلك شهد الاجتماع، بحسب البيان، بحث القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والتأكيد على حل المشاكل جذرياً ولا سيّما فيما يتعلق بمسألة الحقوق المالية للإقليم في إطار الدستور وقانون الموازنة، بما يضمن أن يستلم متقاضو الرواتب في الإقليم رواتبهم أسوة بمتقاضي الرواتب العراقيين الذين يتقاضون رواتبهم شهرياً دون أي مشكلة.

وفي سياق آخر من الاجتماع، جرى تسليط الضوء على ضرورة إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المحدد، وفق البيان.