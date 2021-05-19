مسرور بارزاني يدعو لدستور في إقليم كوردستان يراعي حقوق الفرد والأغلبية

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأربعاء إلى ضرورة صياغة دستور يراعي حقوق الفرد والأغلبية في الإقليم، مبديا استعداد حكومته لإنجاح عملية التصويت على الدستور.

جاء ذلك في كلمة القاها على هامش انطلاق مؤتمر (الوحدة والدستور) برعاية جامعة كوردستان - أربيل وبحضور رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس البرلمان ريواز فائق وعدد من قادة الاحزاب والشخصيات السياسية والأكاديمية وممثلي المكونات كافة وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية.

وقال بارزاني خلال الكملة، إن: الوحدة كلمة جميلة وشعار اجمل ولكن لاتتحق الوحدة بالكلام وإنما يجب اولا ان نوحد اهدافنا ولا يمكن ان نطالب بالوحدة ونحن نتحرك في اتجاهين مختلفين، مردفا بالقول: لهذا يجب أن نتحدث عن الهدف من تحقيق الوحدة وهذا لايتحقق بسهولة ان لم نتحاور مع بعض وأن نستمع الى البعض لكي نتفق على الأهداف وبهذا نستطيع حماية وحدتنا.

وقال ايضا: لدينا أمثلة كثيرة أنه وحدتنا كم حققنا من مكاسب ومن بينها وحدتنا في انتفاضة 1991 وانشاء هذا الكيان الدستوري الذي ننعم به حاليا، وايضا مثلما حصل عند المصادقة على قانون الموازنة الاتحادي كيف بالوحدة تمكنا من تمرير القانون وضمان حقوق كوردستان.

وتابع بارزاني بالقول: يجب ان يكون لدينا إطار لوحدتنا وهذا الاطار يجب ان يكون ضمن الدستور لايجوز ان تختلف اهدافنا وان تطالب جهة بالاستقلال وجهة أخرى لديها اهداف مغايرة.

وبشأن الدستور قال رئيس حكومة الإقليم: اعتقد انه نستطيع ان نضع هذا الأطار في الدستور لان الدستور مهم ويعطي الضمانة، مشددا على ان الذين يمثلون الشعب من الضروري ان يمثل هؤلاء افكار الاغلبية في صياغة الدستور.

وقال ايضا نستطيع ان نضع دستورا يعكس تطلعات شعبنا، مؤكدا يجب ان نضع دستورا يحترم الاديان والقوميات ويحمي حقوق الشعب الكوردستاني والفرد.

وزاد بالقول الذي يقع على عاتقنا كحكومة سنقوم به لكي يتمكن الناس من التصويت على دستور يعبر عن تطلعات الشعب الكوردي.