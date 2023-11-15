مسرور بارزاني يدعو لتعزيز دور "يونامي" السياسي في العراق وكوردستان

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، إلى تعزيز الدورالسياسي لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في العراق واقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال استقباله، فولكر بيرتس رئيس فريق الاستعراض الاستراتيجي المستقل لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز. وخلال اللقاء، سلّط رئيس الفريق الأممي الضوء على زيارته التي تهدف إلى تقييم مهام وأعمال فريق بعثة الأمم المتحدة في العراق.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة مواصلة بعثة الأمم المتحدة أداء مهمتها في العراق وإقليم كوردستان، وتعزيز دورها السياسي للمساهمة في التغلب على العقبات والتحديات وتحقيق والاستقرار السياسي، بالإضافة إلى ترسيخ المبادئ والمؤسسات الديمقراطية، ولا سيّما المادة 140، مع احترام وحماية الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور لشعب كوردستان ومكونات العراق عامة.