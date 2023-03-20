مسرور بارزاني يدعو طالباني ووزراء الاتحاد الوطني الى العودة لاجتماعات حكومة كوردستان بعد نوروز

شفق نيوز/ أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، تهنئة إلى الكوردستانيين بمناسبة حلول أعياد نوروز، دعا فيها نائب رئيس الوزراء والفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني إلى العودة لاجتماعات مجلس الوزراء بعد انتهاء عطلة العيد.

وقال بارزاني في تهنئته، "مع إطلالة أعياد نوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى عموم الكوردستانيين، وأخص بالذكر البيشمركة البواسل وقوى الأمن الداخلي وعوائل وذوي الشهداء والمؤنفلين الأكارم، متمنياً أن يقضي الجميع أيام العيد والعطلة في ظل أجواء عامرة بالبهجة والسعادة والطمأنينة".

وأضاف، "كما أهيب بالمواطنين الحفاظ على نظافة البيئة ونقاء طبيعة كوردستان الخلّابة خلال نزهاتهم وسفراتهم، وكذلك الالتزام بالتعليمات المرورية وتجنب السرعة أثناء قيادة السيارات".

واشار الى ان "نوروز يمثل رمزاً للوحدة والتكاتف والنصر والحرية للشعب الكوردستاني، وأغتنم هذه الفرصة للتأكيد على تضامن شعب كوردستان وتعاضده، من أجل حماية منجزاتنا الوطنية والدفاع عن حقوقنا الدستورية".

وختم رئيس حكومة اقليم كوردستان بالقول، "بهذه المناسبة، وحرصاً على المصلحة العامة وتبديد قلق مواطنينا الأعزاء وتهيئة مناخ إيجابي، أدعو نائب رئيس الوزراء والفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني إلى العودة لاجتماعات مجلس الوزراء بعد انتهاء عطلة عيد نوروز، لمناقشة جميع المشاكل في مكانها وموقعها الرسمي، والعمل معاً لتقديم كل ما يستحقه شعب كوردستان من خدمات، وتنفيذ برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان".