مسرور بارزاني يدعو بغداد لتعويض متضرري جرائم الأنفال مادياً ومعنوياً

شفق نيوز/ استذكر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، الذكرى السابعة والثلاثين لحملات الأنفال التي ارتكبها النظام العراقي السابق ضد أبناء الإقليم، داعياً الحكومة الاتحادية إلى تعويض الضحايا والمتضررين مادياً ومعنوياً.

وقال مسرور بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حملات الأنفال المشؤومة شكّلت جريمة إبادة جماعية بحق شعب وأرض كوردستان"، مشيراً إلى أن "عشرات الآلاف من الأبرياء اُقتيدوا خلالها إلى صحارى جنوب ووسط العراق، حيث دُفنوا في مقابر جماعية ما زال الكثير منها مجهولاً".

وأضاف أن "الآثار المأساوية للأنفال ما تزال ماثلة حتى اليوم، مبيناً أن "ذلك يُحتم على الحكومة الاتحادية الوفاء بواجباتها القانونية والدستورية والأخلاقية، من خلال تعويض ذوي الضحايا وجميع المتضررين مادياً ومعنوياً".

وجددت حكومة الإقليم، بحسب البيان، التزامها الثابت بتقديم كافة أشكال الدعم والخدمات لذوي المؤنفلين وسائر عوائل شهداء كوردستان، مؤكدة أن ذكرى الشهداء ستبقى حاضرة وخالدة في الوجدان الكوردي.