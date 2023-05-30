مسرور بارزاني يدعو بغداد الى العودة للاتفاق السياسي: لن نتخلى عن حقوقنا الدستورية

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، أن حكومته لن تتخلى عن حقوق الكورد الدستورية واستحقاقاتهم في الموازنة الاتحادية.

وقال بارزاني خلال افتتاحه مصنعاً للألبان في أربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "التعديلات التي أجريت على مشروع قانون الموازنة غير دستورية وستتسبب بمشاكل كثيرة لمواطني كوردستان وندعو الى العودة للاتفاق السياسي".

وأضاف "بغداد كانت السبب في ادخار رواتب موظفي الاقليم"، مؤكداً "لن نتخلى عن حقوقنا الدستورية".

وأجرت اللجنة المالية النيابية يوم الخميس الماضي تعديلات على قانون الموازنة الاتحادية تتعلق بإقليم كوردستان، مما أثار استياء القيادات السياسية في الإقليم.