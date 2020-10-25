مسرور بارزاني يدعو المجتمع الدولي للتعاون في تعويض ضحايا "الإرهاب"

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاحد، المجتمع الدولي الى التعاون لإيجاد آلية لتعويض ضحايا "الإرهاب" وإعادة بناء مناطقهم.

وقالت رئاسة حكومة الاقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، المستشار الخاص رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، كريم أسد أحمد خان"، موضحة أنه "جرى في الاجتماع، التباحث بشأن عملية محاكمة مجرمي تنظيم داعش، وتعزيز سبل التعاون بين سلطتي القضاء في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

وأشار البيان الى أن "رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة عن جرائم داعش، سلط الضوء على أحدث الإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بمحاكمة مجرمي داعش على جرائمهم المرتبكة ضد الإنسانية"، لافتاً إلى أن "هدف المحاكمات هو أخذ العبر من تلك الجرائم ومنع تكرارها".

وشدد رئيس حكومة إقليم كوردستان على أنه، إلى "جانب محاكمة مجرمي داعش، يتعين على المجتمع الدولي التنسيق والتعاون لإيجاد آلية مناسبة لتعويض ضحايا إرهابيي داعش وإعادة بناء المناطق التي دمرها الإرهابيون، تمهيداً لعودة النازحين إلى ديارهم".

وتبنى مجلس الأمن الدولي، في (18 أيلول 2020) قرارا بالإجماع مدد بموجبه ولاية فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش (يونيتاد) حتى 18 سبتمبر 2021. وقد تم التمديد بناء على طلب من الحكومة العراقية. يشار إلى أن فريق التحقيق تم إنشاؤه بموجب القرار 2379 (2017)، وهو مكلف بدعم الجهود المبذولة لمحاسبة أعضاء تنظيم داعش عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبوها في العراق.



