مسرور بارزاني يدعو المجتمع الدولي للاعتراف بالإبادة الجماعية بحق الكورد

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، المجتمع الدولي الى الاعتراف جرائم الإبادة الجماعية بحق الكورد، وتعويض المتضررين بإنصاف وعدالة من قبل الحكومة العراقية وجميع الجهات التي ساعدت في ارتكاب تلك الجرائم.

وذكر بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل اليوم المحامي الدولي الأمريكي غافرييل مايروني، المختص بتمثيل ضحايا الإبادة الجماعية المرتكبة ضد شعب كوردستان.

وقدم المحامي غافرييل مايروني نبذة عن نشاطه وجهوده في تمثيل الآلاف من ضحايا الإبادة الجماعية لدى المحكمة الجنائية الدولية، لا سيّما ضحايا الأنفال والهجوم الكيمياوي على كوردستان والإبادة الجماعية التي اقترفها إرهابيو داعش بحق الإيزيديين، مشيراً إلى أنهم يعملون على هذه القضايا منذ سنوات عديدة.

بدوره أثنى رئيس حكومة كوردستان على جهود مايروني، لافتاً إلى أن شعب كوردستان تعرض للعديد من جرائم الإبادة الجماعية، وينبغي على المجتمع الدولي أن يعترف بها ويعدّها جرائم إبادة جماعية، وأن يتم تعويض المتضررين تعويضاً منصفاً وعادلاً من قبل الحكومة العراقية وجميع الشركات والجهات التي ساعدت في ارتكاب تلك الجرائم.