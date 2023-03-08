مسرور بارزاني يدعو المانيا إلى مزيد من التعاون في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إقليم كوردستان

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، ألمانيا إلى مزيد من التعاون في تعزيز العلاقات الإقتصادية بين الجانبين، معبرا عن شكره الدعم الذي قدمته برلين لأربيل خلال الحرب ضد تنظيم داعش.

وقال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية الالمانية انالينا بيربوك، "اشكر حكومة وبرلمان المانيا في تعريف ما تعرض له الايزيديون بجريمة ابادة جماعية، وهذا كان عاملا مساعدا للتعريف بالجريمة التي تعرض له الاخوات والاخوة الإيزيديون على مستوى العالم، واتمنى ان تحتذي بألمانيا بلدان أخرى وألّا يقتصر الأمر على التعريف بل يمتد إلى تقديم المساعدات والعون في مجال الإعمار وعودة الإيزيديين الى ديارهم".

وأضاف ان اكبر جالية للكورد تتواجد في المانيا، وان علاقة التقارب بين الكورد والمانيا موجودة وان العديد من الايزيديين قصدوا المانيا حينما هاجمهم داعش فكانت ملاذا آمنا لهم.

وأعتبر مسرور بارزاني، الدعم والمساعدات المقدمة من المانيا خلال الحرب ضد التنظيم محل تقدير وعرفانا بالجميل من قبل كوردستان، قائلا: ان المانيا ساعدتنا كثيرا مما مكّننا من التغلب على تنظيم داعش وهزيمته، وكذلك من الناحية العسكرية بقيت المساعدات مستمرة لقوات البيشمركة من قبل المانيا.

وتطرق إلى المباحثات التي اجراها رئيس حكومة الاقليم مع الوزير قائلا: بحثنا عدة نقاط منها ترسيخ الديمقراطية وانفاذ القانون، ومواجهة الارهاب باشكاله كافة، وكذلك بحثنا كيفية تحسين الاوضاع المعيشية لشعب كوردستان، وتعزيز العلاقات مع البلدان الصديقة وخاصة المانيا وطلبت منهم ان يساعدونا اكثر.

وأشار إلى ان هناك العديد من العقود المبرمة بين الشركات الالمانيا واقليم كوردستان، وانا ادعو تلك الشركات ان تقدم لنا المزيد من المساعدة لكي نتمكن من تنمية الاقتصاد في الاقليم والتي هي من المبادئ الاساسية لتحقيق الاستقرار والامن في الاقليم والمنطقة بأسرها.

وتابع مسرور بارزاني بالقول: تحدثنا عن سنجار واكدنا على ضرورة ان يعود النازحون الى ديارهم بكرامة وشرف، وتقديم الخدمات اللازمة لهم وان تكون اتفاقية سنجار المبرمة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية اساسا لمعالجة المشاكل في القضاء وان تطبق بنود الاتفاقية بحذافيرها.