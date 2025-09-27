مسرور بارزاني يدعو السوداني لإيجاد حلّ جذري لمسألة رواتب ومستحقات إقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، إلى إيجاد حلّ جذري لمسألة رواتب ومستحقات الإقليم.

وذكرت حكومة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مسرور بارزاني، تلقى تصالاً هاتفياً من السوداني، حيث جرى خلال الاتصال الهاتفي، التأكيد على الأهمية البالغة لاستئناف عملية تصدير نفط إقليم كوردستان، والذي عُدّ إنجازاً مهماً يصب في مصلحة العراقيين كافة.

وقدّم رئيس الوزراء الاتحادي، بحسب البيان، "شكره لرئيس حكومة الإقليم على دوره في التوصل إلى هذا الاتفاق المهم"، فيما أثنى مسرور بارزاني على "جهود رئيس الوزراء الاتحادي في تذليل العقبات بهذا الصدد".

وأعرب رئيس حكومة الاقليم عن أمله في أن "يمهّد هذا الاتفاق الطريق نحو إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي"، فيما دعا إلى "إيجاد حلّ جذري لمسألة رواتب ومستحقات مواطني إقليم كوردستان، بما يضع حداً للقلق المترتب عليها"، فيما شدد على "ضرورة ضمان صرف رواتب العام الجاري".

واتفق الجانبان، بحسب البيان، على "ضرورة تأمين حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026".

من جهته، أكد السوداني، على "وجود فرص اقتصادية واعدة كفيلة بتحقيق المزيد من التنمية في عموم العراق، من البصرة وصولاً إلى إقليم كوردستان".

وفي محور آخر من المباحثات، نوقشت "أهمية مشروع طريق التنمية، وتقرر في هذا الشأن أن تزور لجنة متخصصة من بغداد إقليم كوردستان في القريب العاجل، لتسوية جميع العقبات التي تعترض تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية للعراق".

وبعد أكثر من عامين ونصف العام من التوقف، استؤنفت، صباح اليوم السبت، عمليات تصدير النفط الخام من حقول إقليم كوردستان عبر حقل "فيشخابور" إلى ميناء جيهان التركي، بمعدل 190 ألف برميل يومياً.

وجاءت هذه الخطوة عقب عدة اجتماعات بين وفدي وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية، حيث تم التوصل في النهاية إلى اتفاق ثلاثي بين الوزارتين والشركات الدولية المستثمرة، يقضي بأن تتم عمليات التصدير عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي تتولى إيصال نفط كوردستان إلى ميناء جيهان.