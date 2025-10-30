مسرور بارزاني يدعو الدول الاجنبية والاوربية لمساعدة كوردستان لتجنب موجة هجرة جديدة

شفق نيوز - أربيل

دعا رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، الدول الأجنبية والأوروبية الى دعم ومساندة مشاريع حماية البيئة في الاقليم لتجنب حدوث موجة هجرة جديدة تجاه تلك البلدان جراء ما قد يحصل من شحة مياه وتصحر بسبب تأثير التغير المناخي.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال تدشين مشروع أكبر حزام أخضر بطول 82 كيلومترا وبعرض كيلومترين يغطي 25 بالمئة حول مدينة أربيل. وتتضمن المرحلة الاولى من المشروع زراعة 3 ملايين شتلة.

وقال مسرور بارزاني في كلمة له خلال افتتاح المشروع، إن من ضمن برنامج عمل حكومة الإقليم تنويع مصادر الاقتصاد وألا نعتمد على النفط والغاز كمصدر وحيد للدخل، ونسعى الى تطوير القطاعات الأخرى كافة.

وأكد على ايلاء مشاريع البيئة اهمية كبيرة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وأن تكون موردا اقتصاديا من خلال توفير فرص العمل لهم، معتبرا أن إنشاء البحيرات والسدود والأحزمة الخضراء هو من أجل الاستفادة من الطبيعة في كوردستان.

ولفت مسرور بارزاني إلى أن موضوع البيئة، والتغير المناخي لا يقتصر تأثيره على اقليم كوردستان وحسب بل يشمل العالم بأسره، و يتعين أخذ هذا الموضوع على محمل الجد بشكل كبير.

وأكد على أنه، ينبغي اتخاذ خطوات مسبقة بشأن حماية بيئة للحفاظ على ديمغرافية المناطق والمدن، والمكان الذي يحدث فيه التصحر فإن من فيه من السكان يبدأون بالتفكير بالهجرة، ولن تتوقف الهجرة هنا وحسب، بل تشمل اي منطقة أخرى بالعالم ممن يبحث سكانها عن الحياة بعد أن تتعرض للتصحر.

ودعا مسرور بارزاني، الدول الأجنبية والأوربية الى تقديم المساعدة لاقليم كوردستان في حماية البيئة وألّا يكون هذا الأمر موضوعا آخر للهجرة، معللا بأن الدول الأوروبية يمكنها في الوقت الراهن تقديم المساعدة من الناحية الاقتصادية تجنبا لمشاكل اخرى منها الاجتماعية والامنية وغيرها، و التي قد تنجم عن الهجرة، وتصبح مصدر قلق لها.