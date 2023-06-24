مسرور بارزاني يدعو الحكومة الاتحادية للتعاون مع كوردستان في إعادة تأهيل السدود وبنائها

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت الحكومة الاتحادية إلى التعاون مع الإقليم في إعادة تأهيل سدوده الكبيرة، وبناء أُخرى صغيرة بما يعود بالنفع للعراق كافة من خلال خزن المياه وعدم إهدارها

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم حفل وضع حجر الأساس لسد "باستورة" في حدود محافظة اربيل.

وقال مسرور بارزاني، في كلمته، إن من دواعي سروري أن أرى بأن هذا المشروع يُينفذ بإمكانيات محلية تصميماً وتنفيذاً، مردفا بالقول إن هذا السد سيكون له تأثير كبير جداً في خزن الكثير المياه في الفصول كافة،وخاصة في فترة الجفاف بالمنطقة صيفاً.

وأضاف أن باستورة كانت مكاناً سياحياً وسوف نعيد هذه الصفة لها مع إعمار المنطقة لتكون مكاناً ذات فائدة، مشيرا في هذه المنطقة نستطيع مساعدة اهالها ايضا في ان يستفيدوا من الثروة السمكية.

كما أشار رئيس حكومة الإقليم إلى انه كجزء أساس من استراتيجيات حكومة إقليم كوردستان وخططها في تحقيق الأمن الغذائي بناء العديد من السدود بأمان مختلفة من مناطق ومدن الإقليم حيث تم إنجاز جزء منها، والجزء الآخر في طور الإنجاز، مؤكدا "إننا سنستفيد منها في تطوير القطاع الزراعي، وتوفير وإنتاج الطاقة الكهربائية".

وشدد على أن إنشاء هذه السدود سيكون له تأثير مهم جدا في تطوير القطاع الاقتصادي لأن الماء ثروة اقتصادية مهمة جدا ومن واجبنا جميعا أن نرشد في استهلاك الماء ولا نبذر في هذه الثروة".

وأكد مسرور بارزاني، أن السدود تستطيع أن تكون مساعدة لنا في خزن المياه في مواسم الوفرة، للإستفادة منها في فترات الجفاف وتدني نسب المياه، لافتا إلى أن بعض السدود الكبيرة لم ينحصر فائدتها فقط في إقليم كوردستان كما هو الحال في سدي دوكان ودربنديخان التي عادت فائدتها على جميع مدن العراق.

وتابع بالقول: ننتظر من الحكومة الاتحادية بأن تساعد حكومة إقليم كوردستان بإعادة تأهيل واعمار السدود الكبيرة أو بناء السدود الصغيرة.

ويبلغ طول السد من الأعلى أكثر من 300 م، و من الأسفل أكثر من 600 م، ويصل ارتفاعه السد 30 م، ولديه القدرة على خزن 20 مليون متر مكعب من المياه، ويستغرق مدة انشاء السد عام كامل.

ويأتي بناء سد باستورة في إطار خطط وزارة الزراعة والموارد المائية التابعة لحكومة إقليم كوردستان والتي تتضمن بناء العديد من السدود الكبيرة والصغيرة.

.