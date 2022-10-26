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مسرور بارزاني يدعو الحكومة الاتحادية المقبلة لصياغة قانون للثروات الطبيعية في العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-26T12:25:06+0000
مسرور بارزاني يدعو الحكومة الاتحادية المقبلة لصياغة قانون للثروات الطبيعية في العراق

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية المقبلة للعمل على صياغة قانون لإدارة الثروات الطبيعية في البلاد والمصادقة عليه داخل البرلمان العراقي.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل تشغيل مصفاة "لاناز" النفطية والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 ألف برميل من الخام يوميا.

وقال رئيس حكومة الإقليم خلال الكلمة، إن هذه المصفاة تعد من أهم المصافي المتطورة في الإقليم وتعمل وفق المقاييس العالمية، مؤكدا أن هذه المصفاة مع قدرتها على خدمة شعب كوردستان من خلال الإنتاج باتت مكانا مهما لتوفير آلاف فرص العمل لشباب اقليم كوردستان وهذه المسألة كانت هدفا مهما لحكومة الاقليم لبناء إقتصاد قوي وإيجاد شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن اقليم كوردستان غني بالثروات الطبيعية ولكن وللاسف في العقود الماضية هذه الثروات بدلا من أن تُكرّسَ في خدمة العراق واقليم كوردستان كانت تستغل من الانظمة السابقة لتسليح الجيش وكانت تلك الانظمة تضطهد الشعب وتفتعل الحروب، وقبل العام 2003 لم يكن باستطاعتنا التحدث عن هذا الأمر في الإقليم ولكن بعدها زادت الإستثمارات في هذا المجال في خدمة شعب كوردستان والعراق بشكل عام.

تتمة..

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