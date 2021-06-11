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مسرور بارزاني يختتم جولة أوروبية ويعود لأربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-11T20:38:45+0000
مسرور بارزاني يختتم جولة أوروبية ويعود لأربيل

شفق نيوز/ عاد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء يوم الجمعة، إلى أربيل بعد جولة أوروبية شملت بلجيكا واليونان وأجرى خلالها سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في البلدين.

وأفاد بيان لحكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، بأن بارزاني التقى، خلال زيارته إلى أوروبا، مع رئيس وزراء بلجيكا، ونائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلجيكية، ورئيس وزراء فلاندرز، فضلاً عن رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليوناني.

وتباحث رئيس الحكومة مع مسؤولي البلدين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، وفق البيان.

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