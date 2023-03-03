مسرور بارزاني يحصي فوائد مبادرة "حسابي": هذا وعدنا

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الجمعة، أن ‏برنامج الشمول المالي (حسابي) سيكون له العديد من الفوائد للمواطنين.

وبين بارزاني في تغريدة نشرها على صفحته بموقع تويتر وتابعتها وكالة شفق نيوز؛ أن من فوائد البرنامج "توجه أكثر من مليون مواطن إلى استخدام الخدمات المصرفية الفردية"، و"تقديم الخدمات المصرفية للشركات،والدفع الرقمي للخدمات العامة"، و "توفير اجهزة البيع في كل مكان". واردف بارزاني: و"‏هذا وعدنا".

وأطلق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء (28 شباط الماضي)، مبادرة "حسابي" للموظفين والمتقاعدين وهي برنامج مالي شامل.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "اليوم ستنطلق مبادرة حسابي My_Account ، وهي برنامج مالي شامل لموظفي القطاع العام والمتقاعدين".

وأضاف، "خلال المرحلة التجريبية لهذه المبادرة ، سيتم تحويل رواتب 850 من موظفي مستشفى النساء والولادة في أربيل رقميًا إلى الحسابات المصرفية الجديدة للموظفين في الأيام المقبلة بالاستفادة من هذه المبادرة ، سيتم الشروع بتوسيع المشروع ابتداء من شهر حزيران على دفع رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين وقوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كوردستان بشكل رقمي خلال العامين المقبلين".

واوضح بارزاني ان "مبادرة حسابي توفر طريقة آمنة وشفافة ومناسبة لموظفي الحكومة والمتقاعدين لتلقي رواتبهم من خلال شبكة من أجهزة الصراف الآلي (ATM)، وسيكون ألف موقع متاحا في جميع أنحاء إقليم كوردستان. اضافة الى تمكن موظفي القطاع العام من الوصول إلى الخدمات المصرفية العصرية، مثل القروض و الادخار والتحويلات المحلية والدولية وإمكانية السحب الدولي والدفع الديجيتالي و عبر الانترنت".