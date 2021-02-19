سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسرور بارزاني يحث على احترام القضاء في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-19T17:12:39+0000
مسرور بارزاني يحث على احترام القضاء في كوردستان

شفق نيوز/ حث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الجمعة، على احترام قرارات القضاء في الإقليم على خلفية انتقادات طالته جراء صدور أحكام سجن بحق صحفيين وناشطين. 

وكان القضاء في إقليم كوردستان قد حكم بالسجن لمدة ست سنوات على خمسة أشخاص بينهم صحفيان، الثلاثاء الماضي، إثر إدانتهم بتهمة محاولة إسقاط الحكومة وزعزة الأمن. 

والمحكوم عليهم هم: الصحفيان شيروان شيرواني و كوهدار زيباري، والناشطون شفان سعيد، اياز كرم، هريوان عيسى.

وأثارت الأحكام انتقادات منظمات محلية ودولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والصحفيين.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، "أحث الجميع بشدة على احترام النظام القضائي في إقليم كوردستان، والسماح له بأداء وظيفته بشكل مستقل ودون تدخل". 

وأدين المتهمون على خلفية احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية أواخر العام الماضي، إذ هاجم متظاهرون غاضبون من تأخر صرف الرواتب مقرات حكومية وحزبية وأضرموا النيران فيها واعتدوا على كوادرها ما أوقع قتلى وجرحى. 

related

مسرور بارزاني: وضع العراق مقلق جداً وعبد المهدي لا يتحمل وحده الذنب

Date: 2019-11-06 20:40:14
مسرور بارزاني: وضع العراق مقلق جداً وعبد المهدي لا يتحمل وحده الذنب

في أربيل.. مخيم جديد لاستقبال اللاجئين السوريين

Date: 2019-10-21 19:21:58
في أربيل.. مخيم جديد لاستقبال اللاجئين السوريين

كاشفة توجيه مسرور بارزاني.. داخلية كوردستان: كافة التسهيلات وافضل استقبال للسياح

Date: 2019-08-12 00:25:54
كاشفة توجيه مسرور بارزاني.. داخلية كوردستان: كافة التسهيلات وافضل استقبال للسياح

مسرور بارزاني يجتمع بالمكونات لبحث تشكيل حكومة كوردستان

Date: 2019-06-22 10:02:11
مسرور بارزاني يجتمع بالمكونات لبحث تشكيل حكومة كوردستان

برلمان كوردستان يعلن انتفاء الحاجة لمساءلة حكومة الاقليم

Date: 2020-10-27 11:56:49
برلمان كوردستان يعلن انتفاء الحاجة لمساءلة حكومة الاقليم

استقرار العراق وتعزيز التجارة على طاولة مباحثات بارزاني وأوغلو

Date: 2020-02-16 14:29:16
استقرار العراق وتعزيز التجارة على طاولة مباحثات بارزاني وأوغلو

روسيا تبدي استعدادها لاستثمار الأموال في إقليم كوردستان

Date: 2019-07-17 21:44:40
روسيا تبدي استعدادها لاستثمار الأموال في إقليم كوردستان

حكومة كوردستان تجتمع مع الوفد العائد من بغداد

Date: 2019-11-24 10:51:53
حكومة كوردستان تجتمع مع الوفد العائد من بغداد