مسرور بارزاني يحث على احترام القضاء في كوردستان

شفق نيوز/ حث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الجمعة، على احترام قرارات القضاء في الإقليم على خلفية انتقادات طالته جراء صدور أحكام سجن بحق صحفيين وناشطين.

وكان القضاء في إقليم كوردستان قد حكم بالسجن لمدة ست سنوات على خمسة أشخاص بينهم صحفيان، الثلاثاء الماضي، إثر إدانتهم بتهمة محاولة إسقاط الحكومة وزعزة الأمن.

والمحكوم عليهم هم: الصحفيان شيروان شيرواني و كوهدار زيباري، والناشطون شفان سعيد، اياز كرم، هريوان عيسى.

وأثارت الأحكام انتقادات منظمات محلية ودولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والصحفيين.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، "أحث الجميع بشدة على احترام النظام القضائي في إقليم كوردستان، والسماح له بأداء وظيفته بشكل مستقل ودون تدخل".

وأدين المتهمون على خلفية احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية أواخر العام الماضي، إذ هاجم متظاهرون غاضبون من تأخر صرف الرواتب مقرات حكومية وحزبية وأضرموا النيران فيها واعتدوا على كوادرها ما أوقع قتلى وجرحى.