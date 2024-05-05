مسرور بارزاني يحث جامعات كوردستان على المساهمة في حل الأزمات بالإقليم

شفق نيوز/ حض رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، الجامعات الكوردستانية لمساندة الحكومة في حل الأزمات التي تواجه الإقليم.

جاء ذلك في كلمة له افتتح بها فعاليات ملتقى التعليم العالي الأردني - الكوردستاني في مدينة أربيل.

وقال مسرور بارزاني في كلمته، إنه "لا شكّ أننا واجهنا سلسلة من الأزمات المختلفة في السنوات الماضية، وتمكّنا من تخطي الكثير منها، وبغض النظر عمّا مررنا به من تحديات، لم نتوانَ قط عن الاهتمام المطلق بمسار التقدم، والنهوض بتعليمنا وجامعاتنا".

وأضاف أنه "نتطلع إلى تعاون جامعاتنا معنا في إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل والأزمات والعقبات التي تواجهنا، وذلك عبر وضع خطة وخريطة طريق علمية تساعدنا في استدامة برنامجنا الإصلاحي الشامل ومواصلته".

ومضى مسرور بارزاني بالقول: نعوّل على الجامعات في أن تؤدي دوراً فاعلاً يتجاوز كونها مراكز تعليمية بحتة، لتصبح صروحاً حيّة للتنوير ومحركاً للابتكار وحاضنة للإبداع.

واختتم حديثه قائلا: نأمل دائماً أن يسود الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة والعالم أجمع، وفي هذا السياق، سعى إقليم كوردستان إلى ممارسة دوره الإيجابي في إحلال الاستقرار وحفظه، فتحقيق الاستقرار يمثل المدخل الأساسي للارتقاء بمجتمعنا على مختلف الأصعدة، وهو يمكننا من بلوغ مصاف الدول والمجتمعات المتقدمة إنسانياً ومادياً، ولسنا أقل شأناً من تلك المجتمعات، وكل ما نحتاجه هو بيئة آمنة ومستقرة وإدارة ذكية وعلمية ومبتكرة تواكب التطور وتستشرف المستقبل.