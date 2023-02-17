مسرور بارزاني يحثّ الشركات الفرنسية على زيادة استثماراتها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ حثّ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة، الشركات الفرنسية على زيادة استثماراتها في الإقليم.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم في إطار زيارته إلى فرنسا، في المقر الرئيسي لحركة الشركات الفرنسية (ميديف)، مع عدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين والتجّار وممثلي مجموعة من الشركات الفرنسية.

وسلط الاجتماع الضوء على الوضع الاقتصادي العام في إقليم كوردستان والإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة في سبيل التنويع الاقتصادي وتعزيز مصادر الدخل وإرساء بنية اقتصادية متينة والتحول الإلكتروني في الخدمات العامة، وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين المحليين والخارجيين.

وحث مسرور بارزاني الشركات الفرنسية على زيادة استثماراتها في إقليم كوردستان، كذلك اعرب عن استعداد حكومة إقليم كوردستان لتقديم كل أشكال التنسيق والتعاون بهذا الصدد.

وفي ختام الاجتماع، طرح الحاضرون مجموعة من وجهات النظر والملاحظات والتوصيات من أجل النهوض بالاستثمار الفرنسي في إقليم كوردستان.