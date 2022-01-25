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مسرور بارزاني يجري مباحثات مع محمد بن زايد في أبو ظبي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-25T15:49:17+0000
مسرور بارزاني يجري مباحثات مع محمد بن زايد في أبو ظبي

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الثلاثاء، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب بيان لحكومة الاقليم، جرى في اللقاء، التباحث حول سبل تعزيز العلاقات التي تربط العراق وإقليم كوردستان مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تمت مناقشة العملية السياسية في العراق وآخر المستجدات في المنطقة عموماً، كذلك تم التأكيد على أهمية توطيد أواصر الصداقة وتوسيع آفاق التنسيق والتعاون بين الإمارات وإقليم كوردستان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري، الذي يرافق بارزاني في زيارته أن شركات إماراتية ستقوم بالاستثمار في الإقليم قريباً.

وقال شكري لوكالة شفق نيوز، إن "وفداً من الشركات الاماراتية سيزور الاقليم خلال الفترة القريبة القادمة وهم متخصصون في مجالي الزراعة والطاقة المستدامة لبحث فرص العمل الموجودة في الاقليم".

وعن اهمية زيارة رئيس حكومة الاقليم لدولة الامارات العربية المتحدة قال سعيد إن "الزيارة سيكون لها تداعيات ايجابية على المستويات السياسية والاقتصادية وستظهر هذه النتائج قريبا على ارض الواقع".

واشار الى ان "لدى المستثمرين الإماراتيين رغبة في الاستثمار في العديد من المجالات منها الزراعية والصناعية وبناء السدود والطاقة المستدامة".

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