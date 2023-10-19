مسرور بارزاني يجري مباحثات مع محافظ البنك المركزي

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق.

وشهد الاجتماع، بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيّما بين البنك المركزي فيما يتعلق بإصلاح القطاع المصرفي، وتكثيف جهود غسيل الأموال، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأشار رئيس الحكومة إلى مشروع ومبادرة (حسابي)، وأعرب عن شكره وتقديره لدعم محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني بهذا الصدد، مؤكداً أن تقدم إقليم كوردستان يمثل تقدماً لكل العراق بما يصب في مصلحة جميع المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على أهمية مواصلة وتعزيز التنسيق والتعاون من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي.