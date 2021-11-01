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مسرور بارزاني يجري مباحثات بستة ملفات مع السفارة الامريكية ببغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-01T10:33:25+0000
مسرور بارزاني يجري مباحثات بستة ملفات مع السفارة الامريكية ببغداد

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين وفداً من السفارة الأمريكية لدى العراق برئاسة نائب السفير غريغوري لوجيرفو.

وجرى في اللقاء، الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل روبرت بالادينو، بحث الوضع العام في العراق بعد نجاح الانتخابات النيابية وسبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، بحسب بيان لحكومة الاقليم.

وتناول الجانبان الإصلاحات التي تقوم بها حكومة إقليم كوردستان، وأهمية مواصلة دعم ومساندة البيشمركة، والتصدي لإرهابيي داعش، إلى جانب مناقشة تعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في إقليم كوردستان.

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