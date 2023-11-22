مسرور بارزاني يجدد تأكيده على ممارسة المجتمع الدولي دوره بحل الخلافات بين اربيل وبغداد

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء2023، وفداً عسكرياً بريطانياً برئاسة كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المارشال سامي سيمبسن.

وذكر بيان صادر عن رئاسة حكومة الإقليم، أنه جرى في الاجتماع، بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين الجانبين.

وأضاف البيان أن الاجتماع تحمور بشأن الحروب والأزمات في الشرق الأوسط، إذ اتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، والنأي بالعراق عن الحروب والمواجهات العسكرية.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية حماية وضمان الحقوق الدستورية لمواطني كوردستان، واحترام الكيان القانوني والدستوري للإقليم، وتعزيز النظام الاتحادي في العراق.

وجدد مسرور بارزاني التأكيد على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي دوره الفعال في سبيل حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.