مسرور بارزاني يجدد التزام حكومة الإقليم بالاهتمام في لغات مكونات كوردستان

شفق نيوز/ اصدر رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، بيانا بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم جدد فيه التزام حكومته بالاهتمام بلغات سائر مكونات كوردستان.

وقال مسرور بارزاني في بيانه، "أهنئ جميع الكوردستانيين في اليوم الدولي للغة الأم. فاللغة الكوردية هي اللغة الرسمية والأساسية في إقليم كوردستان، وإحدى اللغتين الرسميتين في العراق بموجب الدستور".

وتابع بالقول إن "النهوض باللغة الكوردية والارتقاء بها، مسؤولية تقع على عاتق الكوردستانيين كافة، ولا سيّما مؤسسات حكومة الإقليم.

وأكد مسرور بارزاني "كما ينبغي لمؤسساتنا الثقافية والعلمية والأكاديمية أن توليها عناية خاصة واهتماماً بالغاً يليق بمكانتها، فهي ركيزة الهوية القومية وأساس الانتماء الوطني".

وتابع القول "أغتنم هذه المناسبة لأؤكد مجدداً التزام حكومة الإقليم بالاهتمام بلغات سائر المكونات القومية لشعب كوردستان".

يحتفل العالم، في الـ21 من شهر شباط / فبراير من كل عام باليوم العالمي للغة الأم، في تقليد سنوي حرصت الأمم المتحدة على إقامته منذ عام 2000 ولغاية الان.