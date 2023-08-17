مسرور بارزاني يجتمع مع رئيس الإمارات في أبوظبي.. التنسيق الثنائي على الطاولة

شفق نيوز / اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني في أبوظبي، يوم الخميس، مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز العلاقات وتوطيد أواصر الصداقة بين الإمارات وإقليم كوردستان.

وشهد الاجتماع أيضاً، تأكيداً متبادلاً، بأهمية "توثيق آفاق التنسيق والتعاون بين الجانبين في المجالات كافة".

وفي محور آخر من الاجتماع، ناقش الجانبان "الوضع العام في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك".