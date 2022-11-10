مسرور بارزاني: يجب ان يتسلح إقليم كوردستان بالعلم والتحول الرقمي هدفنا

شفق نيوز/ شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، على ضرورة ان يتسلح اقليم كوردستان ويواكب التطور العالمي في هذا المجال، مؤكدا أن هدف الحكومة هو التحول الرقمي في العمل على تقديم الخدمات للسكان.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل برنامج المنح الدراسية المشترك بين شركة "جينيل إنرجي" والجامعة الأمريكية في دهوك.

وقال مسرور بارزاني في كلمته إن بريطانيا كانت ومازالت تساعد الدراسة والعلم وكذلك امريكا، وهذه المسألة انعكست بنتائج كبيرة ومهمة إذ أن 65 بالمئة من الدراسين في الجامعة الأمريكية في دهوك يتلقون الدعم من البلدين والشركة وحكومة الاقليم" والجالية البريطانية وفرت الكثير من الدعم للجامعة.

وأضاف أن الجامعة الامريكية في دهوك حققت الكثير من المكاسب فيما يتعلق بالثقافة والتدريس والاختصاص، مردفا بالقول: حققنا الكثير من النتائج واتمنى على الشركات الاخرى ان تحذو حذو الشركة، ونحن نشجع الدراسة والاستثمارات في هذا المجال كما نؤكد على ان نكون دوما في مصاف الدول العالمية.

كما شدد رئيس الحكومة على أن مستقبل الاقليم يجب ان يكون متسلحا بالعلم، و يجب ان تكون هناك مساحات كبيرة للترويج لكوردستان عن طريق هؤلاء الطلاب وتبادل الافكار والخبرات، و يجب أن نبدأ بها من اليوم لكي تكون قوة لمستقبل الشعب وان نكون معتمدين على انفسنا بدعم الدراسة والجامعات والتدريسيين

ومضى بالقول "يجب ان نوفر الظروف الملائمة التي تساعد على ان تكون هناك فعلا دراسة جيدة في الجامعات يجب أن نتغلب على التحديات ونوفر المستلزمات كافة التي تساعد على ذكل وما لدينا حقيقة لا يكفي يجب ان نقدم كل ما هو ممكن لدعم الطلاب والجامعات والاساتذة ونوفر كل الادوات في تطوير هذا المجال".

وقال ايضا "كنت دوما أؤكد على ان تكون الجامعات في كوردستان مواكبة للتطور العلمي الذي يشهده العالم ونتغلب على التحديات التي تواجهنا لنؤسس لمستقبل قوي وأكثر إستقراراً".

ولفت رئيس الحكومة إلى أن "التحول الرقمي كان هدفنا ووفرنا المعلومات التي يحتاجها المواطن وركزنا على هذا الموضوع كثيرا ويجب ان نركز في كيفية استخدام التكنولوجيا بما يخدم الشعب".

وأوضح أن "التحول الرقمي يساعد في تنمية المجتمع وتقوية الاقتصاد وتوفير الكثير من الفوائد، و نصنع مجتمعا و اقتصادا قويا، مشيرا إلى أن "التحول الرقمي سوف يغير من ثقافة ومن طبيعة المجتمع وثقافته ومواكبته مع هذا القرن وتطوراته وتخلصه من المركزية، التطور في المجتمع يجب أن يتحقق عن طريق الناس المتعلمين والمثقفين".