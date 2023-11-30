مسرور بارزاني يتوجه إلى الإمارات للمشاركة بقمة "كوب 28" في دبي

شفق نيوز/ توجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس، إلى الإمارات، للمشاركة في القمة العالمية للمناخ (كوب 28)، التي تعقد في الأول والثاني من شهر كانون الثاني المقبل في دبي.

وبحسب بيان لحكومة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، تأتي هذه المشاركة تلبية لدعوة نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي لمكافحة التغيّر المناخي والتصدي لتحدياته، فضلاً عن تسليط الضوء على دور المجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ووفق البيان، ستناقش القمة التحديات التي تواجه العالم جراء تغير المناخ، حيث سيشارك رئيس حكومة إقليم كوردستان في مناقشات مستفيضة إزاء التأثيرات السلبية الناجمة عن هذا التغيّر على دول العالم بأسره.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد حذر في مناسبات عدة من مخاطر التغيّر المناخي وتأثيره السلبي على المنطقة عموماً، مما يفاقم الأزمات الإنسانية والأمنية، خاصة في ظل غياب الحلول الفعّالة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.