مسرور بارزاني يتلقى دعوة لزيارة موسكو

شفق نيوز/ تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الخميس، دعوة رسمية لزيارة العاصمة الروسية موسكو.

جاء ذلك، خلال استقباله وفداً روسياً برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة، وسبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وروسيا الاتحادية.

وأشار بوغدانوف، إلى المكانة المهمة لإقليم كوردستان في المنطقة، والصداقة العريقة التي تجمع بلاده بالإقليم، مؤكداً أهمية تعزيز روابطها، كما وجّه دعوة إلى بارزاني لزيارة روسيا.

من جانبه، شدّد رئيس الحكومة على رغبة إقليم كوردستان في تعزيز العلاقات الثنائية.

وفي محور آخر من الاجتماع، تم التأكيد على أهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وكذلك ثمّن الاجتماع تعديل قانون الموازنة الاتحادية والاتفاق على تصدير نفط الإقليم، وعدّه خطوة إيجابية.

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات الأوضاع في سوريا، واتفق الجانبان على ضرورة صون أمن واستقرار وحقوق الشعب الكوردي وعموم مكونات سوريا.