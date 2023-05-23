مسرور بارزاني: يتعين مراعاة المساحات الخضراء وعدم تحويل كوردستان إلى مدينة إسمنتية

شفق نيوز/ دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، إلى ضرورة مراعاة المساحات الخضراء في بناء الوحدات والمجمعات السكنية وعدم تحويل الإقليم إلى مدينة إسمنتية.

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية خاصة على هامش افتتاح معرض البناء والأعمار في اربيل.

وقال مسرور بارزاني في الحلقة النقاشية، إنه بشأن الاعمار والبناء يتعين الأخذ بنظر الاعتبار عدة نقاط أولها حاجة المواطنين، وثانيا أسعار الوحدات السكنية التي تُبنى لهم بحيث تمكنهم من الشراء فبعض الناس ليست لديهم قدرة شرائية بتكلفة باهظة.

وأضاف أنه نسعى لبناء 21 الف وحدة سكنية في الاقليم لذوي الدخل المحدود وكذلك ذوي الشهداء

من ناحية البناء أكد رئيس حكومة الاقليم أنه يتعين الاخذ بنظر الاعتبار مظاهر المدن مع مراعاة الجودة في البناء، ولا يجوز اعتماد الأسعار المنخفضة على حساب الجودة، والحفاظ على ان تكون آمنة من الزلازل وغيرها من الحوادث غير المرغوب بها لكسب ثقة المواطنين.

وشدد على أنه ينبغي الأخذ بنظر الاعتبار المساحات الخضراء فلا يتعين ان تكون كوردستان مدينة اسمنتية.

وعن قطاع الإعمار قال مسرور بارزاني، إنه يتعين قبل كل شي ان يكون لنا احصاء للسكان وهذا يحدد الحاجة الى الوحدات السكنية، مؤكدا على ضرورة تفعيل قطاع السياحة في الإقليم

وشدد أيضا على الحاجة إلى بناء العديد من المجمعات لاستقطاب السائحين من الخارج، قائلا إن: هذا الأمر سيساعد على انتعاش الاقتصاد في إقليم كوردستان.

واستطرد رئيس حكومة الإقليم بالقول، إنه يمكننا الاستفادة من تجارب دول الخليج و تركيا في مجال البناء والاعمار.