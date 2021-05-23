مسرور بارزاني: يتعين تصدير السلع المنتجة في إقليم كوردستان إلى الخارج

شفق نيوز/ صرّح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأحد أن حكومته تسعى إلى تصدير السلع والبضائع التي يتم إنتاجها محليا وخاصة الزراعية منها إلى بلدان الخارج.

جاء ذلك في كلمة له على هامش وضعه الحجر الاساس لمشروع سايلو وفق طراز حديث، وكذلك مشروع لتخزين وانتاج المواد الغذائية والحبوب وتسويق محصول الحنطة للفلاحين في السليمانية بكلفة مالية بلغت 122 مليون دولار.

وقال بارزاني خلال الكلمة، إن افتتاح مثل هكذا مشاريع يُعيد إلى أذهاننا بأن حكومة الإقليم تفي بالوعد التي قطعتها على نفسها الواحدة تلو الأخرى، مردفا بالقول إن: هذا المشروع لا يخدم منتجات فلاحي السليمانية فحسب بل فلاحي الإقليم كافة، ويضمن بأن الأمن الغذائي في كوردستان مؤمن بالكامل.

وأعرب عن أمله بإفتتاح مشاريع أُخرى في قطاعات مختلفة، مضيفا أن قطاع الزراعة ينُظر إليه في كل البلدان على أنه أساس البنية التحتية الإقتصادية.

وقال أيضا: ماضون في افتتاح المشاريع وتطويرها بما توفر آلاف فرص العمل في الإقليم، مشددا على أن الإنتاج لا ينبغي أن يقصر على داخل الإقليم بل يتعين أن نعمل على تصدير السلع والبضائع المحلية إلى الخارج وتصبح كوردستان أحدى المصادر الأساسية لرفد المنطقة بالمنتجات.

بدروه قال هفال ابو بكر محافظ السليمانية : ان تنفيذ هذا المشروع قرار صائب ويبعث بالطمأنينة للفلاحين في المحافظة.

ومضى قائلا: إن مثل هذه المشاريع ستزيد من تنويع مصادر الدخل الجديدة لإقليم كوردستان، وانها

ستسهم في عمران القرى، وتأهيل البنى التحتية للتصنيع الغذائي.

من جهتها قالت وزير الزراعة والمواد المائية في الإقليم بيكرد طالباني: إن معدل انتاج المحاصيل الزراعية في الإقليم ارتفع مقارنة بالأعوام السابقة.

طالباني استطردت بالقول: إن الحكومة الإتحادية غير عادلة وتمارس تمييزا في تحديد نسبة تسويق محصول الحنطة لاقليم كوردستان ، وانها ولغاية الان لم تحدد النسب التي تتسلمها من فلاحي الاقليم بينما نشاهد فلاحي الوسط والجنوب يسلمون محاصيلهم للسايلوات بانسيابية وبشكل طبيعي.