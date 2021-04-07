مسرور بارزاني يتعهد بتوفير الرواتب للموظفين ويعلن قرارا بشأن الحظر في الإقليم

شفق نيوز/ تعهد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأربعاء بتوفير الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام وفق ما يتوفر من إيرادات مالية فيما اكد على إبقاء التدابير والاجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا منها اغلاق بعض الأماكن كما هي.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "حكومة الاقليم حريصة على ان تدفع الرواتب كما هي وحاليا لدينا ثلاثة واردات رئيسية وهي الواردات التي تأتي من بغداد وإيرادات النفط والواردات الداخلية وسنعمل على توفير الرواتب وفق ما نحصل عليه".

وأضاف أنه "اذا تمكنا من ان ندفع الرواتب بشكل كامل وقتها سندفعها ولكن يجب ان ننتظر كيفية تطبيق قانون الموازنة ولهذا قلنا بان الحكومة في تنظيم قانون الموازنة ونتمنى ان تلتزم الحكومة الاتحادية بما يقع على عاتقها من واجبات".

وعن امكانية اعادة فرض حظر التجوال في الإقليم قال بارزاني "لدينا لجنة عليا لمواجهة كورونا وسنترك موضوع الحظر من عدمه لهذه اللجنة"، مستدركا القول "حاليا القرار ان تبقى الاماكن العامة مغلقة وان تبقى الاجراءات كما هي".

وتابع بالقول "اذا التزم كل المواطنين بإجراءات الوقاية من كورونا لن تكون هناك حاجة لفرض إجراءات إضافية كحظر التجوال وإيقاف العملية التعليمية".