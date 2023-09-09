مسرور بارزاني يتضامن مع المغرب بعد الزلزال المدمر

شفق نيوز/ قدّم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، تعازيه للمملكة المغربية وضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد وخلّف ما يزيد على ألفي ضحية وجريح.

وقال بارزاني في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز "‏ببالغ الحزن، تلقينا نبأ الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة المغربية، والذي أسفر عن خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات".

وأضاف "وإذ نعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا لأسر الضحايا، فإننا نعبّر عن تضامن إقليم كوردستان مع المغرب، حكومةً وشعباً، في هذه اللحظات الصعبة".

وضرب زلزال ليل الجمعة السبت بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش.

ووفقاً لمصادر رسمية مغربية فإن "عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1037 قتيلاً و1204 مصابين من بينهم 721 إصاباتهم خطرة".