مسرور بارزاني يتسلم دعوة للمشاركة في القمة العالمية للمناخ "كوب 28"

شفق نيوز/ تسلم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، دعوة رسمية من دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في القمة العالمية للمناخ "كوب 28".

وذكر بيان لرئاسة حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الإقليم أحمد إبراهيم الظاهري، وخلال اللقاء، سلّم القنصل إلى رئيس الحكومة، دعوة من نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للمشاركة في القمة العالمية للمناخ "كوب 28"، والتي ستعقد في دبي يومي 1 و2 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، تزامناً مع اليوم الوطني الإماراتي.

وستشهد القمة، مناقشات مستفيضة بشأن التأثيرات السلبية الناجمة عن التغيّر المناخي على البلدان في جميع أنحاء العالم.

وفي وقت سابق اليوم، تلقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع القمة العالمية للمناخ "كوب 28".

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل صباح اليوم، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة أحمد الزاهري، الذي سلّم خلال اللقاء بطاقة دعوة من رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان إلى الرئيس نيجيرفان بارزاني يدعوه من خلالها لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركة في القمة العالمية للمناخ "كوب 28".