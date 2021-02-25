حكومة إقليم كوردستان تتوصل إلى "معلومات جديدة" بشأن هجوم أربيل (تحديث)

شفق نيوز/ تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وقالت حكومة الإقليم في بيان اليوم، إنه جرى خلال المكالمة الهاتفية التباحث حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة أربيل.

ووفقا للبيان فإن مسرور بارزاني "أكد التوصل إلى معلومات جديدة نتيجة التحقيق المشترك بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية"، من دون الخوض بتفاصيل تلك المعلومات.

واضاف البيان ان الجانبين اتفقا على أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً لأمن المنطقة، كذلك شددا على ضرورة التعاون الوثيق بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والتحالف الدولي.

وفي جانب آخر من الاتصال الهاتفي، تم التأكيد على مواصلة تعزيز العلاقات الودية الوطيدة بين إقليم كوردستان وفرنسا.

وتعرضت اربيل الاثنين (15 من شهر شباط 2021) لقصف بعدة صواريخ، اثنان منهما سقطا في مطارها الدولي، والبقية في أحياء سكنية وقرب بعثات دبلوماسية، ما تسبب بمقتل شخص، وإصابة آخرين بينهم جندي أميركي.