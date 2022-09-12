مسرور بارزاني يتبنى دعم فرق كوردستان المشاركة بالدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز / تبنى رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الاثنين، دعم فرق الإقليم المشاركة بالدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، للموسم المقبل، والتكفل بتهيئة احتياجاتهم كافة.

وقال مدير عام رياضة إقليم كوردستان، شاكر أحمد سمو، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء في حكومة الإقليم أوعز رسمياً بدعم أندية كوردستان في الدوري العراقي الممتاز، وهي (أربيل، دهوك، زاخو، ونوروز)".

وأضاف سمو، أن "بارزاني، تكفل بدعم الأندية الأربعة مادياً ومعنوياً وكل المتطلبات الأخرى، لتسديد الديون وإكمال الملاعب وتطبيق معايير التراخيص الآسيوية لتكون جاهزة للموسم المقبل".

وكانت إدارة نادي دهوك الرياضي، قد كشفت بوقت سابق من اليوم، عن وجود مشكلات مالية قد تحرم فريقها الكروي من الحصول على رخصة المشاركة في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتأهل فريق دهوك الى الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على امانة بغداد في لقاء الحسم 2-0.