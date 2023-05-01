مسرور بارزاني يتباحث بملف الموازنة والمنهاج الحكومي مع تميم

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط في الحكومة الاتحادية محمد علي تميم.

وشهد الاجتماع بحث الوضع العام في العراق، وضرورة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية في مجلس النواب في أسرع وقت، أملاً أن تكون بداية لحل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تحت مظلة الدستور، بما يضمن الحقوق والمستحقات الدستورية لمواطني كوردستان.

كذلك جرى التأكيد على أهمية تنفيذ جميع الاتفاقات التي تضمنها المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية.