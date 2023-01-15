مسرور بارزاني يبلغ حكومته التوصل إلى تفاهمات مبدئية لحل المشاكل مع بغداد

شفق نيوز/ ابلغ رئيس مجلس الوزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، أعضاء المجلس التوصل إلى تفاهمات مبدئية لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

جاء ذلك خلال عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم، اجتماعه رقم 100 برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني، لمناقشة عدد من الملفات المدرجة ضمن جدول أعماله، وفق بيان رسمي ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وأوضح البيان أن المجلس ناقش في الفقرة الأولى من جدول الأعمال، نتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها الوفد الرفيع لحكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس مجلس الوزراء، في 11 كانون الثاني 2023، إلى بغداد والاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي والوفد المفاوض للحكومة الاتحادية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنهم شعروا، خلال الاجتماع، بوجود أجواء إيجابية وفرصة جيدة لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور، وفي إطار الاتفاق السياسي للقوى التي شكّلت الحكومة، والمنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه تمت مناقشة العديد من الملفات ذات الصلة، ومنها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023، ومشروع قانون النفط والغاز الاتحادي، وحقوق البيشمركة ومستحقاتها الدستورية، وتنفيذ المادة 140 الدستورية، وتطبيع الأوضاع في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وتنفيذ اتفاق سنجار، وإخراج الميليشيات والقوى المسلحة غير الشرعية، وملفات عديدة أخرى، مشيراً إلى التوصل إلى تفاهمات مبدئية لحل المشاكل.

وبحسب البيان، فقد خُصصت الفقرة الثانية من الاجتماع لعرض تقرير وزارة الثروات الطبيعية بشأن توفير النفط الأبيض وآخر المستجدات فيما يتعلق بالاتفاق بين وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية خلال زيارة الوفد الحكومي الرفيع برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى بغداد بتاريخ 11 كانون الثاني، حول تنفيذ الاتفاق الخاص بإرسال النفط الأبيض إلى الإقليم، والذي قُدم من قبل وزير الثروات الطبيعية وكالةً كمال محمد.

وفي الفقرة الثالثة من جدول الأعمال، يقول البيان، إن منسق التوصيات الدولية ديندار زيباري قدم تقريراً عن آخر الخطوات والتقدم الحاصل في آلية تنفيذ خطة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان للسنة الأولى.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على منسق التوصيات الدولية لإعداد التقرير، كذلك أكد التزام حكومة إقليم كوردستان باحترام حقوق الإنسان وحمايتها، وترسيخ وتعزيز المبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي بين مختلف مكونات إقليم كوردستان، كما نصّ عليه برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة.

وأشار البيان إلى أن مجلس الوزراء وافق على التقرير المُقدم بالإجماع، بعد المناقشات والمداولات.