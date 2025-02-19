مسرور بارزاني يبدي استعداد اقليم كوردستان لدعم عملية السلام في تركيا

شفق نيوز/ اعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، عن دعم الاقليم لعملية السلام بين حزب العمال الكوردستاني والسلطات في تركيا.

جاء ذلك خلال لقائه وفد "إمرالي" برئاسة النائبين عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، سري سورييا أوندر، وبروين بولدان، وفقا لبيان صادر عن حكومة الاقليم.

وذكر البيان أنه خلال الاجتماع، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة إقليم كوردستان، مشيدين بالاجتماعات واللقاءات التي عقدوها، كما استعرضوا أهداف زيارتهم وجهود دعم عملية السلام في تركيا.

وأكد اعضاء الوفد أن مرحلة جديدة قد بدأت في تركيا، حيث باتت مسألة إحلال السلام وتسوية القضية الكوردية قضية مهمة وضرورة ملحة، كذلك ثمّن الوفد دور الرئيس بارزاني ودعمه لهذه الجهود.

من جانبه، شدد رئيس الحكومة على أهمية استثمار كل الفرص المتاحة لتحقيق السلام والاستقرار، وتعزيز التعايش السلمي والتآخي بين جميع شعوب المنطقة والعالم بأسره.

وجدد رئيس الحكومة دعمه التام لعملية السلام في تركيا، وإنهاء دوامة الحرب والعنف، مؤكداً استعداد إقليم كوردستان لتقديم أي شكل من أشكال التعاون والتنسيق بهذا الصدد.