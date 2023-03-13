مسرور بارزاني يبحث مع وفد طلبة اكاديمية فيينا إصلاحات حكومة الإقليم وتقديم الخدمات الالكترونية

شفق نيوز / بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، مع وفد من طلبة اكاديمية فيينا الدبلوماسية الإصلاحات التي تنفذها حكومته في تنويع مصادر الدخل وتقديم الخدمات العامة إلكترونياً، فيما أشاد الوفد الزائر بـ"التقدم والتطور العمراني والتعايش السلمي" في الإقليم.

وقال رئيس حكومة الإقليم في تغريدة على موقع تويتر وتابعتها وكالة شفق نيوز "استقبلنا اليوم وفداً من طلبة أكاديمية فيينا الدبلوماسية، وفي مستهل اللقاء، أعرب الوفد عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان، باعتباره سادس وفد أكاديمي من طلبة الأكاديمية يزور الإقليم خلال السنوات الماضية، مشيداً بالتقدم والتطور العمراني والتعايش السلمي في إقليم كوردستان".

وأضاف بارزاني "بعد ذلك، أجبنا على أسئلة الحاضرين، وتحدثنا عن آخر المستجدات والتطورات في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، كذلك سلّطنا على الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجالات تنويع مصادر الدخل وتقديم الخدمات العامة إلكترونياً، والمباشرة بعملية الدفع الإلكتروني".

وتابع رئيس حكومة الإقليم أن "في جزء آخر من إجاباتنا، تطرقنا إلى العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وضرورة حل القضايا الخلافية بين الجانبين استناداً إلى الدستور".