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مسرور بارزاني يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي القصف الإيراني والمستجدات السياسية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-15T13:51:01+0000
مسرور بارزاني يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي القصف الإيراني والمستجدات السياسية

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ووفداً رفيعاً للاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، القصف الصاروخي الإيراني لمدينة أربيل، إلى جانب الأوضاع السياسية والأمنية في الإقليم والعراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل في مكتبه بأربيل سفير الاتحاد الأوروبي فيله فاريولا، ورئيسة البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي لدى العراق آن مسكانن، وعدداً من المستشارين في الاتحاد، وتباحثوا حول الهجوم الصاروخي على أربيل.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضاً آخر مستجدات الوضع السياسي العراقي، والخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى الحرب على الإرهاب ومسألة المهاجرين.

من جانبه، تطرق بارزاني إلى الإصلاحات التي شرعت بها حكومة إقليم كوردستان والتي تهدف لتنويع الاقتصاد ورقمنة الخدمات واستثمار التكنولوجيا في تعزيز الشفافية ومنع هدر المال العام.

ولفت إلى عدم دستورية قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان، مؤكداً على الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان وحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية بموجب الدستور.

بدوره قدم وفد الاتحاد الأوروبي إيجازاً عن أنشطته في إقليم كوردستان، لا سيما فيما يتعلق بمجال دعم الإصلاحات الحكومية عبر تعزيز وتطوير النظام المصرفي وشؤون قوى الأمن الداخلي وشرطة النشاطات المدنية ومناهضة العنف ومكافحة الجرائم المنظمة وتبييض الأموال ووضع حد للهجرة غير الشرعية.

وثمّن الوفد الأوروبي التعاون والتنسيق المستمر والقوي لحكومة إقليم كوردستان مع السفارة والبعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق.

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