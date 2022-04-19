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مسرور بارزاني يبحث مع وزير خارجية بريطانيا جهود تشكيل الحكومة العراقية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-19T20:51:41+0000
مسرور بارزاني يبحث مع وزير خارجية بريطانيا جهود تشكيل الحكومة العراقية

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في لندن، اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، وذلك في إطار زيارته إلى المملكة المتحدة.

وجرى في اللقاء بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "التباحث إزاء الوضع العام والعملية السياسية في العراق والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كما تمت مناقشة آخر المستجدات في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا".

كذلك تناول الجانبان، "العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وضرورة حل المشاكل العالقة بين الجانبين بموجب الدستور".

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، امس الاثنين إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي.

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