مسرور بارزاني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي علاقة الإقليم مع الحكومة الاتحادية

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الفرنسي، علاقة الإقليم مع الحكومة الاتحادية، فضلا عن تشكيل حكومة كوردستان.

وقالت رئاسة حكومة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني، استقبل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في أربيل، وخلال اللقاء بارو عن سعادته بزيارة أربيل، وأكد على متانة علاقات الصداقة بين إقليم كوردستان وفرنسا، مشيراً إلى أن إقليم كوردستان يُعد عاملاً مهماً للاستقرار والأمن في المنطقة".

وأضافت أن "الاجتماع تطرق إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وضرورة تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم في أقرب وقت ممكن".

وتابعت أن "الاجتماع تناول علاقات إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، وجرى التأكيد على أهمية ضمان الحقوق الدستورية للإقليم، واحترام النظام الفيدرالي، بالإضافة إلى مسألة استئناف تصدير نفط الإقليم، والتي شكلت محوراً مهماً في المحادثات".