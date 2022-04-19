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مسرور بارزاني يبحث مع وزيرة الدولة البريطانية تعزيز العلاقات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-19T14:38:03+0000
مسرور بارزاني يبحث مع وزيرة الدولة البريطانية تعزيز العلاقات

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في لندن، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة الدولة البريطانية لشؤون آسيا والشرق الأوسط أماندا ميلينغ آخر المستجدات والتطورات في العراق.

وأضاف بيان لحكومة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الجانبين بحثا الجهود الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة، كذلك تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا.

وفي جزء آخر من اللقاء، تم التطرق إلى الإصلاحات التي أطلقتها حكومة إقليم كوردستان في المجالات كافة. وفي هذا الصدد جددت وزيرة الدولة البريطانية دعم بلادها لحكومة إقليم كوردستان، وفقا للبيان.

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