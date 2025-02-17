مسرور بارزاني يبحث مع مسؤول إيراني العلاقات بين كوردستان وطهران

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الاثنين، مع نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، العلاقات بين الإقليم وطهران.

وذكر بيان لحكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكد اللقاء بحسب البيان، "أهمية توطيد العلاقات الثنائية، ولا سيّما في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين".