مسرور بارزاني يبحث مع مسؤول أمريكي موضوع استئناف تصدير نفط كوردستان

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة، موضوع استئناف تصدير نفط الإقليم، وذلك الجانب الأمريكي، والتأكيد على إيجاد حل للمشاكل العالقة التي تحول دون تصدير النفط.

وقال إعلام حكومة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تلقى اتصالاً هاتفياً من مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة جيفري بيات، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان".

شدد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي، بحسب البيان، على "ضرورة إيجاد حل للمشاكل العالقة، وتذليل العقبات التي تحول دون تصدير النفط، مُسلّطَين الضوء على الآثار السلبية المترتبة على تعليق عملية التصدير، وانعكاساتها على الموازنة العامة الاتحادية، وعلى الاستقرار الاقتصادي في العراق".

ولفت البيان إلى أن "الجانبين اتفقا على أهمية الدور المحوري الذي يُمكن أن يُؤدّيه إقليم كوردستان في تعزيز سيادة العراق واستقلاله في مجال الطاقة، كذلك أكدا على أهمية التوصل إلى حلول عادلة لدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحقيق الاستقرار الإقليمي".