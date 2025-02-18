مسرور بارزاني يبحث مع مسؤول تركي "استئناف تصدير نفط الاقليم" عبر ميناء جيهان

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، مع مسؤول تركي ملف استئناف عملية تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي.

وذكر بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بارزاني استقبل، اليوم الثلاثاء 18 شباط (فبراير) 2025، نائبة وزير خارجية الجمهورية التركية بيريس إكينجي، والوفد المرافق لها،وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن آفاق تعزيز العلاقات الثنائية، وبالأخص في مجالي التبادل التجاري وقطاع الطاقة".

واتفق الجانبان، بحسب البيان، على ضرورة استئناف عملية تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، وذلك بعد مصادقة مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، المتعلق بتكاليف إنتاج ونقل نفط الإقليم.

وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد أيضاً مناقشة مشروع طريق التنمية الذي يهدف إلى ربط دول الخليج والعراق بتركيا وأوروبا عبر شبكة من السكك الحديدية"، مؤكداً "أهمية مشاركة إقليم كوردستان في هذا المشروع الاستراتيجي".

وأشار البيان، إلى أن "اللقاء تناول آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في سوريا، مع التشديد على ضرورة حفظ الأمن والاستقرار فيها، وصون حقوق الشعب الكوردي، وسائر مكوناتها".

وصادق رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الأحد الماضي، على التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية العراقية بشأن تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر شركة تسويق النفط الوطنية "سومو".